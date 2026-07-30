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Говорит Европа ⚡

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Могут ли призвать за сутки без полноценного медосмотра? Адвокат Виктория Кравченко отвечает

Могут ли призвать за сутки без полноценного медосмотра? Адвокат Виктория Кравченко отвечает

Почему суд признал незаконным призыв, если мужчину уже отправили в воинскую часть? Вправе ли военнообязанный требовать исключения из списков личного состава после фактической отправки? Почему ссылка на позицию Верховного суда о необратимости призыва не сработала в этом споре? И можно ли использовать это решение для защиты в других похожих ситуациях? Адвокат Виктория Кравченко в эфире Читать далее: https://prav.

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