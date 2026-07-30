Могут ли призвать за сутки без полноценного медосмотра? Адвокат Виктория Кравченко отвечает

Почему суд признал незаконным призыв, если мужчину уже отправили в воинскую часть? Вправе ли военнообязанный требовать исключения из списков личного состава после фактической отправки? Почему ссылка на позицию Верховного суда о необратимости призыва не сработала в этом споре? И можно ли использовать это решение для защиты в других похожих ситуациях? Адвокат Виктория Кравченко в эфире Читать далее: https://prav.