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В Республике Марий Эл состоялось открытие выставки патрульно-постовой службы, приуроченной ко Дню защитника Отечества

В Республике Марий Эл состоялось открытие выставки патрульно-постовой службы, приуроченной ко Дню защитника Отечества

Открытие выставки посвящено 100-летнему юбилею патрульно-постовой службы. В преддверии Дня защитника Отечества участники встречи поговорили об основных качествах, присущих сотруднику, который защищает права и интересы граждан, служит своей Родине.

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