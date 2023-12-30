У «АвтоВАЗа» скоро появится новый кроссовер Lada с «китайскими» корнями? 

«АвтоВАЗ» готовится к началу продаж второго нового кроссовера после загадочной истории сотрудничества с китайской компанией FAW, когда ее кроссовер Bestune T77 получил шильдики Lada и даже встал на конвейер завода в Петербурге, но в продажу так и не поступил.