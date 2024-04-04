Новосибирца с «запрещенкой» задержали в новосибирском аэропорту – что он привез

Работники таможенной службы аэропорта Толмачево не пропустили багаж туриста из-за его необычного содержимого Тропические сувениры, попадающие под действие Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), пытался ввезти в Россию 41-летний житель Новосибирска.