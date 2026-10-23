Полицейские нашли 13‑летнего Никиту Ляхова, который 22 октября около 11:30 ушел из Городской инфекционной больницы в Севастополе.
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