В Архангельске организаторы азартных игр предстанут перед судом

Следственными органами завершено расследование уголовного дела по обвинению троих участников организованной группы Следствием установлено, что в период с 2017 по 2024 годы члены организованной группы незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игровых автоматов, которые были установлены в торговых точках, расположенных в городах Архангельск и Северодвинск.