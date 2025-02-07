В Архангельске организаторы азартных игр предстанут перед судом

Следственными органами завершено расследование уголовного дела по обвинению троих участников организованной группы Следствием установлено, что в период с 2017 по 2024 годы члены организованной группы незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игровых автоматов, которые были установлены в торговых точках, расположенных в городах Архангельск и Северодвинск.
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