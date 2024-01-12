В ГД весной могут рассмотреть проект об обязанности делать вывески и на русском языке

В Госдуме в весеннюю сессию могут рассмотреть проект об обязанности делать вывески и надписи на русском языке, в ближайшее время ожидается Отзыв правительства, сообщил РИА Новости депутат ГД Александр Шолохов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии