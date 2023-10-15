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Экс-советник Буша Уитон: провал контрнаступления ударил по рейтингу Байдена

Экс-советник Буша Уитон: провал контрнаступления ударил по рейтингу Байдена

Президент США Джо Байден подошел к предвыборной кампании для своего переизбрания с низким рейтингом, который обрушили сразу несколько факторов, среди которых — полный провал широко разрекламированного выступления ВСУ и нападение ХАМАС на Израиль.

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