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В Арктике началась совместная экспедиция России и США

В Арктике началась совместная экспедиция России и США

Совместная российско-американская научная экспедиция NABOS-2021 началась в Арктике на судне «Академик Трешников».

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Nikolai Baranixin
И опять "совместная"...Совместная с врагами. Как так получается? Или Россия на в состоянии проделать такие исследования самостоятельно? Почему обязательно нужно присутствие "британских ученых"? Кому-то выгодно? Кому? Лаврентий Павлович нашел бы - кому.

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