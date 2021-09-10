В Арктике началась совместная экспедиция России и США

RT НА РУССКОМВ Арктике началась совместная экспедиция России и СШАСовместная российско-американская научная экспедиция NABOS-2021 началась в Арктике на судне «Академик Трешников».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolai BaranixinИ опять "совместная"...Совместная с врагами. Как так получается? Или Россия на в состоянии проделать такие исследования самостоятельно? Почему обязательно нужно присутствие "британских ученых"? Кому-то выгодно? Кому? Лаврентий Павлович нашел бы - кому.Комментировать
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