В этом рецепте я покажу, как быстро приготовить бараньи ребрышки в духовке. Помимо того, что они готовятся быстро (на их приготовление вместе с гарниром вам не потребуется больше часа времени), делается это ещё предельно просто! Я уверен, что приготовление этого блюда под силу каждому! Так что смело можете запасаться всеми необходимыми ингредиентами и порадовать себя очень вкусными бараньими ребрышками! Приятного аппетита!=== Для рецепта Вам понадобится === Бараньи ребрышки - 1кг; Картофель - 2кг; Чеснок - 1гол; Розмарин; Лимон - 1шт; Кориандр - 2ч.