Экономист ответила, подорожает ли доллар до 100 рублей в 2024 году

В 2024 году резкое снижение курса рубля маловероятно, рассказала кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им.
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