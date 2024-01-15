На Святом озере в Дзержинске запущено катание на ватрушках

В Дзержинске на Святом озере завершился первый этап установки вейк-парка. В минувшие выходные там была запущена в тестовом режиме реверсивная канатно-буксировочная установка, она расположена рядом со смотровой площадкой у Святого озера, расстояние между опорами составляет 100 метров.