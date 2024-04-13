Самый южный в мире действующий вулкан в Антарктиде извергает золотую пыль

Гора Эребус демонстрирует, что Антарктида – это земля льда и огня. Антарктида – это покрытый льдом континент, на котором царит ледяной холод, но в то же время он является местом жаркой вулканической активности.
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