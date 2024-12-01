Что нужно знать о поверке счетчиков холодной и горячей воды

sorsw

Любопытная статья! Хотя это всё давно известно, но невольно возникает вопрос: а как же всё было раньше в досчётчиковую эру? И тут мы узнаём от автора статейки, что нынешний НОРМАТИВ потребления завышен по сравнению со СРЕДНИМ потреблением в 3...4 раза! А штрафные меры направлены на принуждение к покупке, установке, регулярной поверке и обслуживанию счётчиков, а ведь во многих квартирах доходит до 4-х счётчиков... А кому всё это надо? Получается что со счётчиками потребление и есть НОРМАТИВНОЕ по фактическому расчёту, но с фактически ненужными счётчиками!!! Но их НАДО ПРИОБРЕСТИ!!! А завышенным в 3 раза НОРМАТИВОМ наказывают "непослушных" потребителей, не желающих покупать фактически ненужные счётчики!!! Зато производство счётчиков РАСТЁТ и услуги по их обслуживанию тоже! КРАСОТА!!! Можно бы лучше, да некуда!!!😜