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Квартира, дом, дача

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Что нужно знать о поверке счетчиков холодной и горячей воды

Что нужно знать о поверке счетчиков холодной и горячей воды

Мы уже привыкли к тому, что оплачиваем жилищно-коммунальные услуги исключительно по показаниям счетчиков.

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Комментарии
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sorsw
Любопытная статья! Хотя это всё давно известно, но невольно возникает вопрос: а как же всё было раньше в досчётчиковую эру? И тут мы узнаём от автора статейки, что нынешний НОРМАТИВ потребления завышен по сравнению со СРЕДНИМ потреблением в 3...4 раза! А штрафные меры направлены на принуждение к покупке, установке, регулярной поверке и обслуживанию счётчиков, а ведь во многих квартирах доходит до 4-х счётчиков... А кому всё это надо? Получается что со счётчиками потребление и есть НОРМАТИВНОЕ по фактическому расчёту, но с фактически ненужными счётчиками!!! Но их НАДО ПРИОБРЕСТИ!!! А завышенным в 3 раза НОРМАТИВОМ наказывают &quot;непослушных&quot; потребителей, не желающих покупать фактически ненужные счётчики!!! Зато производство счётчиков РАСТЁТ и услуги по их обслуживанию тоже! КРАСОТА!!! Можно бы лучше, да некуда!!!😜
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