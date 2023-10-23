Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Хорошев
    Есть вполне достойные люди, которые совершают ошибки и потом пытаются их исправить. Таких людей стоит прощать за ошиб..."Не вопрос как и ...
  • Татьяна Рублева
    надо их всех трудоустроить дворниками,а на сцену не пускать! они не наши люди!"Не вопрос как и ...
  • Валерий Бирюков
    Пригласившего уволить с "волчьим билетом"."Не вопрос как и ...

«Точка сопряжения»: оправданы ли надежды Обрана сделать Венгрию мостом между Западом и Востоком

«Точка сопряжения»: оправданы ли надежды Обрана сделать Венгрию мостом между Западом и Востоком

По вполне понятным причинам, прошедший 17-18 октября в Пекине третий форум «Один пояс, один путь» вызвал на Западе почти единодушное неприятие: ну, а как ещё реагировать на успехи глобальных соперников? Особое внимание было уделено премьер-министру Венгрии Орбану, который снова злостно пошёл поперёк генеральной линии: не просто принял в форуме участие, а ещё и провёл на его полях личные переговоры с Си Цзиньпином и Путиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх