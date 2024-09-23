Что означают загадочные сигналы «радиостанции Судного дня» УВБ-76 Ольга ВайленкоВ последние десятилетия мир неоднократно сталкивался с необъяснимыми радиосигналами, происхождение и предназначение которых оставались загадкой.
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