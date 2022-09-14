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В Минфине сделали неожиданное заявление о «Дальневосточной ипотеке»

В Минфине сделали неожиданное заявление о «Дальневосточной ипотеке»

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что увеличение лимита кредита по программе «Дальневосточная ипотека» может снизить доступность жилья, поэтому на данном этапе в Минфине России такую идею не поддерживают, сообщает PRIMPRESS.

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