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Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград»

Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград»

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 26 января, прибыл на верфь «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге и принял участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола"Ленинград" проекта 22220.

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