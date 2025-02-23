Svetlana Kuzmina

"...подписать подпишем, а выполнять, может быть, и не будем." Россия прекрасно знает, что такое Украина и как она ведет дела. Совершенно точно Украина не будет выполнять никакие договоренности, а тем более, что Зеля, по сути и не президент, а хитрые украинцы во власти впоследствии оспорят эту липовую бумажку. С украинской властью иметь дела - себе дороже.