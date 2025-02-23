Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Ха,ха,ха!Америка даст,сами делаем!Евросоюз запретил...
  • Eduard
    Это лучше слов!Песков: Россия не...
  • Eduard
    Потому что стестняетесь им в рожу дать.Сталин бы давно дал!Песков: Россия не...

Марков: Зеленский подпишет договор с США об ископаемых, но не выполнит его

Марков: Зеленский подпишет договор с США об ископаемых, но не выполнит его

Владимир Зеленский подпишет договор с США об ископаемых, не собираясь его выполнять. Таким мнением поделился с aif.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Svetlana Kuzmina
&quot;...подписать подпишем, а выполнять, может быть, и не будем.&quot;                          Россия прекрасно знает, что такое Украина и как она ведет дела. Совершенно точно Украина не будет выполнять никакие договоренности, а тем более, что Зеля, по сути и не президент, а хитрые украинцы во власти впоследствии оспорят эту липовую бумажку. С украинской властью иметь дела - себе дороже.
Ответить
21 час.
наверх