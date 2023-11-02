В наше время есть народы, в силу исторических причин не имеющие собственных

Sergiy Che

Цыгане эт мировые маргиналы. Как только кто-нить из цыган перестаёт быть маргиналом и занимает боле-мене развитое положение в социуме среди которого живут они довольно быстро ассимилируют - так было с цыганской элитой Российской Империи - ру́ска рома́ хоровыми. Когда они на купчиах да на офицерах поднялись в состоятельную категорию то вскоре растворились (их место стали занимать из румынии просчивавшиеся каландарэрэ))...