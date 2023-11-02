В наше время есть народы, в силу исторических причин не имеющие собственных государств. Это миллионы людей, у которых есть свой язык, культура и обычаи.
В наше время есть народы, в силу исторических причин не имеющие собственных
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А захватчики и проживающие на чужих территориях создав так квази государств Израиль, хохлостан....
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2 д.
Sergiy Che
Цыгане эт мировые маргиналы. Как только кто-нить из цыган перестаёт быть маргиналом и занимает боле-мене развитое положение в социуме среди которого живут они довольно быстро ассимилируют - так было с цыганской элитой Российской Империи - ру́ска рома́ хоровыми. Когда они на купчиах да на офицерах поднялись в состоятельную категорию то вскоре растворились (их место стали занимать из румынии просчивавшиеся каландарэрэ))...
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2 д.
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