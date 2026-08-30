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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На Гран-при Италии ожидается жара до 34 градусов

Согласно прогнозу погоды за неделю до Гран-при Италии , гоночный уик-энд в Монце пройдет без дождя – его вероятность составляет всего 2 процента.

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