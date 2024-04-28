Творческая деятельность в первой младшей группе № 8.

Ни для кого не секрет, что одними из самых сложных и напряженных являются первые годы работы. Именно этот период в огромной степени влияет на профессиональное развитие и становление личности молодого педагогического работника.
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