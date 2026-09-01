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Несекретные материалы

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Армия и флот ударили по Киеву, ВКС сбросили ФАБы на Одессу: энергетика Украины умирает

Армия и флот ударили по Киеву, ВКС сбросили ФАБы на Одессу: энергетика Украины умирает

Российские войска минувшей ночью нанесли очередной массированный удар по целям в Киеве. Ресурсы противника утверждают, что по объектам в украинской столице били баллистическими, крылатыми и гиперзвуковыми ракетами.

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Профиль пользователя Николай Герасименко
Николай Герасименкоизменено

"Армия и флот ударили по Киеву, ВКС сбросили ФАБы на Одессу"! Звучит точно так, как это делали "союзники" перед окончанием Второй Мировой по мирному населению Дрездена. Ваши лживые заголовки выставляют нашу Армию и Флот такими же варварами, как англосаксы, нацисты и бандеровцы. Целями наших ударов являются исключительно военные и связанные с ними объекты, по городам мы не бьём.