Российские войска минувшей ночью нанесли очередной массированный удар по целям в Киеве. Ресурсы противника утверждают, что по объектам в украинской столице били баллистическими, крылатыми и гиперзвуковыми ракетами.
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"Армия и флот ударили по Киеву, ВКС сбросили ФАБы на Одессу"! Звучит точно так, как это делали "союзники" перед окончанием Второй Мировой по мирному населению Дрездена. Ваши лживые заголовки выставляют нашу Армию и Флот такими же варварами, как англосаксы, нацисты и бандеровцы. Целями наших ударов являются исключительно военные и связанные с ними объекты, по городам мы не бьём.