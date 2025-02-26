«Экономика данных»: в России стартовал новый этап цифровой трансформации

МОСКВА, 26 февраля, ФедералПресс. В Национальном центре «Россия» заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко представил национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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