«Затмение» Венеры Луной уже в четверг: можно посмотреть в России, как и когда

В ближайший четверг жители Земли станут свидетелями интересного астрономического явления. Как рассказали в Московском планетарии, 9 ноября 2023 года Венера скроется за Луной на 1 час 12 минут 32 секунды – произойдет «затмение» Венеры Луной или, как называют это явление астрономы – покрытие Венеры Луной.