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"Купюры пойдут в руки": на 2 знака зодиака звезды скинут "денежную" бомбу в конце лета

"Купюры пойдут в руки": на 2 знака зодиака звезды скинут "денежную" бомбу в конце лета

Астрологи определили знаки зодиака, на которых обрушится денежная лавина в конце лета. Представители ещё 2 созвездий устанут тратить крупные суммы, ведь в конце августа они отыщут по-настоящему золотое место.

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