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Кубок Надежды Чертаново Медиа — ФК Рома: где смотреть 12.10.2024

Кубок Надежды Чертаново Медиа — ФК Рома: где смотреть 12.10.2024

В Кубке Медиалиги и в Кубке Надежды командам предстоит играть седьмые туры. Пожалуй, впервые, больше внимания может быть приковано ко второму по рангу турниру и не только потому, что тут проводится решающий игровой день предварительного этапа.

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