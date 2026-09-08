Если бы хохлы не были дебилами (ненаучная фантастика)

А мы продолжим возить слабоумных рабов пятачками по асфальту.Я знаю, что история не терпит сослагательного наклонения.
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