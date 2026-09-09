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Царьград

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Обь-Иртышский УГМС ввел режим НМУ в Омской области 10 сентября 2026

Обь-Иртышский УГМС ввел режим НМУ в Омской области 10 сентября 2026

В Омской области второй раз за неделю введен режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих скоплению вредных веществ.

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