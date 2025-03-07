Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент РФ Владимир Путин на фоне цветов поздравил соотечественниц с Международным женским днем. Как отметил глава государства, в России традиционно особое отношение к 8 Марта — очень теплое и искреннее.
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