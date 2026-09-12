В Ильинском 37-го региона при пожаре в подъезде пострадали две женщины

Сегодня днём в посёлке Ильинское загорелся подъезд многоквартирного дома на улице Красной. Девять жильцов эвакуировались самостоятельно, ещё шестерых спасли пожарные.
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