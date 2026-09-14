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Поставки оружия Украине могут привести к третьей мировой войне – экс-премьер Италии

Поставки оружия Украине могут привести к третьей мировой войне – экс-премьер Италии

Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного «Движения пяти звезд» Джузеппе Конте заявил, что поставки оружия Украине способствуют военной эскалации и могут привести к началу третьей мировой войны.

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