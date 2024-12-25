Известный футболист, экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на игру чемпионата Англии «Челси» — «Фулхэм».
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