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«Челси» — «Фулхэм»: Александр Мостовой предсказал точный счет лондонского дерби с коэффициентом 7.60

«Челси» — «Фулхэм»: Александр Мостовой предсказал точный счет лондонского дерби с коэффициентом 7.60

Известный футболист, экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на игру чемпионата Англии «Челси» — «Фулхэм».

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