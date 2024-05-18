В Молдове острая нехватка специалистов в области психического здоровья

Республика Молдова испытывает острую нехватку специалистов в области психического здоровья. По данным ассоциации Mensana, на 100 000 жителей приходится всего два психиатра, в то время как каждый год у 5000 человек диагностируются серьезные психические расстройства.
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