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Военные пенсии проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года

Военные пенсии проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года

Повышение коснется также пенсионеров силовых ведомств С 1 октября 2026 года в России пройдет индексация военных пенсий — выплаты вырастут примерно на 4%, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с РИА Новости.

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