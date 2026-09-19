Военные пенсии проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года

Повышение коснется также пенсионеров силовых ведомств С 1 октября 2026 года в России пройдет индексация военных пенсий — выплаты вырастут примерно на 4%, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с РИА Новости.