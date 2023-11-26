Мурадов: попытки Украины блокировать контакты Крыма с миром потерпели фиаско

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что попытки Украины блокировать международные контакты полуострова потерпели фиаско.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии