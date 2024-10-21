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Царьград

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Министр обороны Франции: Пришло время заняться размещением неядерных сил сдерживания на Украине

Министр обороны Франции: Пришло время заняться размещением неядерных сил сдерживания на Украине

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню прокомментировал «план победы» Зеленского.Глава военного ведомства Франции Себастьян Лекорню прокомментировал так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что пришло время говорить о размещении сил неядерного сдерживания на подконтрольной Киеву территории.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Начинает &quot;подниматься&quot; смердящая тень Боунапартия,.....
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15 час.
Россиянин
Ну нашим ФАБ и ОДАБ 3000, совершенно фиолетово, на чьи головы упасть.
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13 час.

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