Названы пять недорогих городов для новогоднего отдыха в России

Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в число востребованных направлений для сравнительно недорогого отдыха в новогодние праздники.
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