Во Владивостоке на мосту к острову Русскому автобус превратил иномарку в металлолом

Во Владивостоке рейсовый автобус попал в ДТП с водителем иномарки и серьезно повредил ее. Автоавария произошла на мосту к острову Русскому, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «dpskontrol_125rus».
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