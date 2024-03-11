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Закон, порядок, государство

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Оперативники задержали в Крыму подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым задержан местный житель по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

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