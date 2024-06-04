Захарова поинтересовалась, на каком основании США не выпустили из страны Риттера

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова поинтересовалась, на каком основании Соединенные Штаты не выпустили из страны бывшего разведчика Скотта Риттера, который собирался посетить Петербургский международный экономический форум.
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