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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол рассказал, кто выиграл бы забег на 100 метров между ним, Алькарасом, Де Минауром и Монфисом

Пол рассказал, кто выиграл бы забег на 100 метров между ним, Алькарасом, Де Минауром и Монфисом

Об этом его спросили после третьего круга Australian Open, где он обыграл Роберто Карбаллеса Баэну – 7:6(0), 6:2, 6:0.

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