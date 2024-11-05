Cadena SER: в «Реале» знали, что Винисиус не получит «Золотой мяч», но не сказали ему

В «Реале» заранее знали, что нападающий Винисиус Жуниор не получит «Золотой мяч». Как сообщает Cadena SER, окружение игрока подозревало, что футболист не выиграет награду, и обратилось с этим вопросом к руководству клуба.
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