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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джефф Монсон: «Моя мечта – иметь работу в «Салавате Юлаеве». Я из Миннесоты, люблю хоккей, люблю русский хоккей»

Прежде боец стал тренером по физподготовке команды Молодежной хоккейной лиги «Гранит-Чехов». «В клубе работаю на полставки, редко.

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