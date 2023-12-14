Reuters: Австрия блокировала 12‑й пакет санкций ЕС против России

РИАМО - 14 дек. Австрия заблокировала принятие 12-го пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) и потребовала от Украины исключить свою банковскую группу Raiffeisen Bank International из черного списка поддерживающих Россию компаний, сообщает ТАСС.
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