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SUSANIN

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В Берёзовой роще Ижевска высадили папоротники, ирисы и лилейники

В Берёзовой роще Ижевска высадили папоротники, ирисы и лилейники

Ижевск. Удмуртия. В Берёзовой роще в Ижевске появились новые зеленые насаждения — папоротники, злаки, ирисы и лилейники.

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