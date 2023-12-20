Чехия и Болгария попросили ЕС продолжать закупать российскую нефть

Правительства Чехии и Словакии обратились к администрации Европейской союза в Брюсселе с просьбой продолжить импорт российской нефти, так как от нее зависит существование этих двух стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на Николая Токарева, главу ПАО «Транснефть».