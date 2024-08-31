Ка-52М ударили по боевикам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Скриншот видео Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиасредствами поражения по бронированной военной технике подразделений и по военнослужащим ВСУ и украинским националистам в приграничном районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии