Автоэксперт Славнов объяснил стоимость сезонного ОСАГО в 7 тыс. рублей

Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов обсудил с RT коэффициент сезонности ОСАГО. Он рассказал, как владельцы машин могут снизить стоимость полиса, если используют автомобиль лишь в течение определённых месяцев, приводя практические примеры экономии.