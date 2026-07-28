Автоэксперт Славнов объяснил стоимость сезонного ОСАГО в 7 тыс. рублей

Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов обсудил с RT коэффициент сезонности ОСАГО. Он рассказал, как владельцы машин могут снизить стоимость полиса, если используют автомобиль лишь в течение определённых месяцев, приводя практические примеры экономии.
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