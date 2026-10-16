🏢 Аксёнов поручил главам администраций муниципалитетов наладить общение с управляющими компаниями Глава Крыма Сергей Аксёнов на совещании подчеркнул, что необходимо понимать, сколько жалоб и обращений поступает в УК и сколько из них решено.
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