🏢 Аксёнов поручил главам администраций муниципалитетов наладить общение с управляющими компаниями Глава Крыма Сергей Аксёнов на совещании подчеркнул, что необходимо понимать, сколько жалоб и обращений поступает в УК и сколько из них решено.